Минтруд РФ ожидает сохранения безработицы на уровне 4,5% до конца года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы в РФ останется на уровне 4,5% до конца текущего года.

"Как сейчас она остановилась в диапазоне 4,5%, и к концу года, я думаю, будет также", - ответил "Интерфаксу" министр в кулуарах ВЭФ в пятницу.

Котяков накануне сообщил, что в российских центрах занятости зарегистрированы около 1 млн человек. При этом он уточнил, что пиковое значение во время пандемии достигало 3,7 млн безработных.