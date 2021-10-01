Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Безработица в России в августе продолжила сокращаться, опустившись ниже допандемийного уровня на 0,3 процентного пункта, от минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года ее отделяет 0,1 процентного пункта, следует из данных Росстата.

Как сообщило статистическое ведомство, общая численность безработных в России в августе 2021 года составила 3 356 тысяч человек, что на 74 тысячи меньше, чем в июле этого года. Такое количество безработных фиксируется впервые с августа 2019 года, когда их численность составляла 3 258 тысяч. человек. В целом же снижение численности безработных фиксируется двенадцатый месяц подряд.

В январе безработица в России составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня).

В прошлом году безработица достигла пика (6,4%) в августе, это был максимум с марта 2012 года.

Минимальный уровень безработицы за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года: тогда он составил 4,3%.

Январское поручение президента Владимира Путина предписывает правительству к концу 2021 обеспечить снижение показателя безработицы до докризисного уровня (4,7%).