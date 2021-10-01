Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года

Безработица в России в августе опустилась до 4,4% впервые с июня 2019 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Безработица в России в августе продолжила сокращаться, опустившись ниже допандемийного уровня на 0,3 процентного пункта, от минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года ее отделяет 0,1 процентного пункта, следует из данных Росстата.

Как сообщило статистическое ведомство, общая численность безработных в России в августе 2021 года составила 3 356 тысяч человек, что на 74 тысячи меньше, чем в июле этого года. Такое количество безработных фиксируется впервые с августа 2019 года, когда их численность составляла 3 258 тысяч. человек. В целом же снижение численности безработных фиксируется двенадцатый месяц подряд.

В январе безработица в России составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня).

В прошлом году безработица достигла пика (6,4%) в августе, это был максимум с марта 2012 года.

Минимальный уровень безработицы за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года: тогда он составил 4,3%.

Январское поручение президента Владимира Путина предписывает правительству к концу 2021 обеспечить снижение показателя безработицы до докризисного уровня (4,7%).

Росстат

Новости по теме

Новости

Росстат сообщил о снижении пенсий в реальном выражении седьмой месяц подряд

Вычет по НДПИ для "Роснефти" на инфраструктуру "Восток Ойла" может составить 465 млрд рублей

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

"Газпром" начал поставки газа в Хорватию и Венгрию через "Турецкий поток"

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Глава Кузбасса предложил сделать два города миллионниками за счет сноса частного сектора

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды в 18,03 руб. на акцию

Мировой дефицит газа опасен для Британии из-за недостатка хранилищ в стране

Минфин РФ увидел риски устойчивости бюджета к началу 2030-х из-за энергоперехода

Песков заявил, что РФ выполняет все свои обязательства по газовым контрактам

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Акции "ПИКа" упали на Мосбирже на 11% на новостях об итогах SPO

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });