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Иностранных заявок на российский истребитель Checkmate пока нет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные заказчики пока не обращались к России по вопросам поставки новейшего российского истребителя Checkmate, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" "на полях" ВЭФ.

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Руководитель "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь говорил "Интерфаксу", что Checkmate будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же, где был произведен и его образец. Он не уточнил стоимость развертывания производства нового истребителя.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") показали президенту Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, говорил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на ЛТС уже есть якорный заказчик за рубежом, однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.

Checkmate ФСВТС

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