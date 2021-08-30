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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Почти 31 млн пенсионеров уже в четверг получат выплату в 10 тыс. руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Единовременную выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября получат 30,7 млн пенсионеров, пенсия которых зачисляется на банковскую карту, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Для граждан, кто получает пенсию на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллионов человек", - сказала Голикова на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Еще 12,7 млн человек, которым пенсия приходит по почте, получат выплату "одновременно с пенсией", напомнила вице-премьер.

"Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки", - отметила Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в текущем году будут произведены единовременные выплаты ряду категорий граждан - пенсионерам (10 тыс. рублей), а также военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и курсантам военных училищ (по 15 тыс. рублей).

Татьяна Голикова Михаил Мишустин Владимир Путин

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