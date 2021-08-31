Журнал "Роскосмоса" назвал ошибку персонала причиной инцидента с "Наукой"

В модуле забыли вовремя "усыпить" систему стыковки

Стыковка многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" после его стыковки с МКС стала ошибка персонала, забывшего выключить систему стыковки, говорится в журнале госкорпорации "Роскосмос" - "Русский космос".

"После причаливания надо было "усыпить" модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали - и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации "на отвод", что привело к развороту всей станции. Срочно были приняты необходимые меры. Программу отключили. Затем с помощью двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17" МКС вернули к прежней ориентации", - говорится в публикации.

Двигатели "Науки" нештатно включились вскоре после стыковки со станцией 29 июля. МКС развернуло на 45 градусов.

Руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что причиной нештатного включения двигателей стал кратковременный сбой программного обеспечения. Он привел к ошибочному выполнению прямой команды включить двигатели модуля на увод, и это привело к изменению "ориентации комплекса в целом".

30 июля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор.

В NASA 9 августа сообщили, что смогут сказать что-либо конкретное о причинах случившегося через две-три недели.

Запуск модуля "Наука" откладывали с 2017 года. Сначала его перенесли на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.