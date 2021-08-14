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Жители сгоревших домов в якутском селе получили выплаты по 30 тыс. рублей

Дома и хозяйственные постройки вместо сгоревших построят за счет средств республиканского бюджета

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Первичные выплаты в размере 30 тысяч рублей выплачены в полном объёме 175 жителям села Бясь-Кюель Горного района Якутии, сообщил в субботу журналистам глава муниципалитета Никита Андреев.

Пожары в Якутии

"8 августа был подписано распоряжение о выдаче 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, тем семьям, которые потеряли жилые помещения. Эти выплаты уже доведены до получателей в полном объеме. Первоначальный список был 175 человек, они получили (выплаты - ИФ) в полном объеме. Сейчас мы уточняемся по спискам, предварительно еще 14 человек уточнились по итогам сверки с ФМС (Федеральная миграционная служба - ИФ) и по хозяйственной книге", - сказал глава района.

Он также сообщил, что восстановительные работы в селе продолжаются. Пока село обеспечивается электроэнергией от дизельной генераторной установки "Якутскэнерго", в ближайшие дни в селе планируют восстановить централизованное электроснабжение.

"Помимо этого компания "Сахатранснефтегаз" в настоящее время обеспечила подачу газа во все дома, которые есть в селе", - сказал Андреев.

"За каждой семьей мы закрепили министерства, организации, чтобы они тоже помогли деньгами пострадавшим от пожара. Создан фонд для оказания помощи погорельцам. По вчерашним данным, в него поступило более 2 млн рублей. Эти деньги тоже будут выплачены погорельцам, как компенсации", - сообщил в субботу журналистам министр по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Степан Сардыгаев.

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По его словам, все дома и хозяйственные постройки, взамен сгоревших, построят в селе за счет средств республиканского бюджета. Строительство домов начнут в ближайшее время (сейчас ведутся работы по очистке пепелищ, изыскательские и планировочные работы). Дома построят по германской технологии, они будут такой же площади, как и сгоревшие. "Сгоревшие дома были неблагоустроенные. Новые будут благоустроенными. Зима на носу, первым делом мы должны построить жилье", - отметил Сардыгаев.

Он добавил, что республиканский Минсельхоз по поручению главы республики занимается сейчас вопросом строительства в селе коровников взамен сгоревших. Сгорело 7 коровников, самый большой - на 100 голов крупного рогатого скота, уточнил министр. Места возведения домов и хозпостроек согласовываются с погорельцами, сказал он.

Как сообщалось, 7 августа перекинувшийся из леса огонь уничтожил 40 домов в селе Бясь-Кюель Горного района. Кроме того, сгорело 15 гаражей, 24 бани и другие хозяйственные постройки. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. 400 человек были эвакуированы в село Бердигестях. Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру в селе. Дома будут построены за счет республиканского бюджета.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

Якутия Бясь-Кюель

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