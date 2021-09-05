Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласен с тезисом, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию".

Во время интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) у представителя Кремля поинтересовались, расценивают ли в Москве итоги переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена как продолжение создания проекта превращения Украины в "анти-Россию".

"Очевидно, что да", - ответил Песков.

В качестве примера он привел стремление Украины в НАТО и готовность США принять ее в альянс при выполнении Киевом ряда условий. "Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал в связи с этим представитель Кремля.

"Зеленский говорит, что Северный поток-2 является страшной угрозой для безопасности Европы, - продолжил Песков. - Это нонсенс, это наоборот является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы".

Как сообщалось, 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". На следующий день президент РФ заявил, что адресовал свою статью народам обеих стран и "спонсорам" политического руководства Украины. Отвечая на вопрос, почему она была опубликована именно сейчас, Путин ответил, что одной из причин для этого стала угроза безопасности и активизация работы по проекту "анти-Россия".

Переговоры Байдена и Зеленского состоялись в Вашингтоне 1 сентября. Согласно совместному заявлению по итогам встречи, стороны, в частности, обсуждали военную помощь Украине и затронули тему принятия Украины в НАТО.