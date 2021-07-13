Путин заявил, что адресовал свою статью как жителям РФ, так и Украины

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что адресовал свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев" народам обеих стран и "спонсорам" политического руководства Украины.

"Я не делю на "им" или "нам". Я в материале говорил о том, что это единая общность. Поэтому всем нам: тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине ", - сказал Путин, давая комментарии к статье "Об историческом единстве русских и украинцев" в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Так президент ответил на вопрос, кому адресована статья: русским или украинцам.

Он отметил, что статью также адресовал и "спонсорам" политического руководства Украины.

"Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как друг к другу относимся. На мой взгляд, это важно для всех", - заявил президент.

На вопрос о том, почему статья была опубликована именно сейчас, Путин ответил, что одной из причин для этого стала угроза безопасности и активизация работы по проекту "анти-Россия".

"Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства", - сказал президент РФ.

Он заметил, что любая страна имеет право выбирать свой путь, и это не оспаривается. "Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях", - заметил Путин.

То же самое касается и государств, добавил он. "Если мы видим, что создаются определённые угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал", - сказал Путин.

Президент РФ также считает, что сторонников развития отношений Москвы и Киева на Украине устраняют, и у них нет шансов на легальную политическую работу.

"Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены", - сказал Путин.

"Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", - сказал президент.

На Украине, отметил Путин, закрывают общенациональные средства массовой информации, "сажают под домашний арест, как сейчас происходит с (Виктором) Медведчуком".

"При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное", - сказал президент РФ.

Эти обстоятельства, рассказал Путин, также стали поводом для написания статьи. "Всё-таки для нас всех очень важно понимать реальное состояние дел на сегодня, исходя из исторического контекста того, как мы пришли к сегодняшней ситуации", - сказал глава государства.

Российский лидер также высказался о единстве русского, украинского и белорусского народов.

"Это никуда не делось, никуда не исчезло, и вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам ещё 17-го 18-го веков", - сказал Путин, отвечая на вопросы о своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

Президент отметил, что "еще в советские времена пытались выкорчевать религиозное сознание у нашего народа".

"Но что из этого получилось? Как только Великая Отечественная война началась, Молотов выступая по радио, сказал: граждане и гражданки... А Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашистской Германией войны, он сказал уже "братья и сестры". Это почти церковное обращение, а потом уже и восстановили патриаршество, а в наши дни церковь заняла свое достойное место в жизни общества", - сказал Путин.

Президент РФ считает, что спорить с его статьей сложно, потому что она честная и основана на реальных исторических документах. Как отметил Путин, их можно по-разному интерпретировать, но в основе именно факты.

"Если есть желание подискутировать, я думаю, им нужно взять паузу, внимательно прочитать эту статью, проанализировать, поднять документы, - я думаю, они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен дать ответ на опубликованную статью Путина. Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.