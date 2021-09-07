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Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания
Нариман Джелялов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ распространила видео с фрагментами допросов фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму.

На видео двое фигурантов дают признательные показания.

"Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу", - сказал один из них. Он рассказал сотрудникам ФСБ, как закладывалась и маскировалась взрывчатка.

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Второй фигурант дела также сообщил о своей причастности к диверсии.

Ранее ФСБ подтвердила, что задержание и арест Наримана Джелялова, который является заместителем председателя меджлиса крымских татар (признан в России экстремистской организацией и запрещен), связаны с подрывом участка газопровода в Крыму в августе.

В службе уточнили, что задержанный Джелялов был посредником, Асан и Азиз Ахтемовы –непосредственными исполнителями диверсии.

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"По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне с.г. исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путём в июле с.г. было доставлено в Крым",- информирует ФСБ.

Там отметили, что акцию планировалось приурочить ко дню независимости Украины.

Организаторами диверсии, по версии ФСБ, являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский.

"Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России",- заявили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России ("диверсия"), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

Крым ФСБ

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