Неизвестные повредили газопровод в Крыму

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело из-за повреждения газопровода в Симферопольском районе Крыма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике в понедельник.

"По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло из-за противоправных действий неустановленных лиц", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). На месте работают следователи и газовщики.

Поврежденный газопровод находится в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.