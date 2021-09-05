Источник сообщил о задержании пяти крымчан по делу о повреждении газопровода

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы запрещенного в России меджлиса крымских татар Нариман Джелялов и еще четыре жителя Крыма задержаны из-за разбирательства по делу о поврежденном газопроводе, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в воскресенье.

"Задержаны пять человек, включая Джелялова. Это связано с поврежденным в конце августа газопроводом", - рассказал он.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" на данный момент не располагает.

23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года признал меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.