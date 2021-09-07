Аксенов не исключил причастности США к диверсии на газопроводе в Крыму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Попытки Украины запугать жителей Крыма такими диверсиями, как подрыв газопровода, безуспешны, заявил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что в этом случае, по его мнению, "не обошлось" без американцев.

"Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (крымских татар, признанного в РФ экстремистской организацией и запрещенного) и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина - это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации", - сказал Аксенов журналистам.

ФСБ сообщила во вторник, что по делу о подрыве в августе газопровода в крымском селе Перевальное задержаны зампредседателя меджлиса крымских татар Нариман Джелялов, который выступил посредником, и двое исполнителей. По данным спецслужбы, диверсия (ч.1 ст.281 УК РФ) готовилась под руководством украинской разведки при участии меджлиса. Подозреваемые арестованы.