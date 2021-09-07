Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Аксенов не исключил причастности США к диверсии на газопроводе в Крыму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Попытки Украины запугать жителей Крыма такими диверсиями, как подрыв газопровода, безуспешны, заявил глава республики Сергей Аксенов, добавив, что в этом случае, по его мнению, "не обошлось" без американцев.

В РоссииЗадержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показанияЗадержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показанияЧитать подробнее

"Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (крымских татар, признанного в РФ экстремистской организацией и запрещенного) и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина - это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации", - сказал Аксенов журналистам.

ФСБ сообщила во вторник, что по делу о подрыве в августе газопровода в крымском селе Перевальное задержаны зампредседателя меджлиса крымских татар Нариман Джелялов, который выступил посредником, и двое исполнителей. По данным спецслужбы, диверсия (ч.1 ст.281 УК РФ) готовилась под руководством украинской разведки при участии меджлиса. Подозреваемые арестованы.

Крым Сергей Аксенов Украина США

Новости по теме

Новости

Две пропавшие в Кузбассе девочки обнаружены убитыми

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек

Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Яндекс" исключил ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-помощницы Дворковича

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');