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В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еще 17 425 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб.

Выявлено активно 1 240 (7,1%) эпизодов.

За сутки в стране от коронавируса умерли 795 человек, накануне сообщалось о 790 летальных исходах. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 45, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 34.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 188 785.

Поправились и выписаны за весь период 6,302 млн пациентов, в том числе 17 243 за сутки.

В Москве за сутки зарегистрировано 1 187 новых случаев COVID-19, за сутки, 1 441 человек выздоровел.
В Московской области 880 новых заболевших за сутки, в Санкт-Петербурге - 626.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 047 880 случаев коронавирусной инфекции.

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