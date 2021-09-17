Иностранных вакцин от гриппа в этом году в России не будет

В московских частных клиниках уже наблюдается дефицит отечественных препаратов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В этом году в России не будет возможности привиться иностранной вакциной от гриппа, поскольку производители не планируют поставок в РФ, государственные и частные клиники используют отечественные препараты.

На данный момент в государственном реестре лекарственных средств Минздрава (ГРЛС) есть информация о регистрации в РФ только двух иностранных вакцин от гриппа - французской "Ваксигрип" (Sanofi Paster) и нидерландской "Инфлювак" (Abbott).

В прошлом году на старте прививочной кампании в сентябре в РФ также возник дефицит иностранных препаратов, однако французская вакцина все-таки появилась в стране в начале ноября.

В этом году поставок "Ваксигрипа" в Россию не планируется, сообщил "Интерфаксу" директор по корпоративным связям Sanofi в евразийском регионе Юрий Мочалин. "Поставки трехвалентной вакцины от гриппа "Ваксигрип" производства "Санофи Пастер С. А. Франция" на территорию РФ с 2021 г прекращены. Решение о прекращении поставок было принято в связи c планами полностью перевести производство противогриппозных вакцин в шприцах на четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа для обеспечения более широкой защиты от штаммов вируса гриппа", - пояснил Мочалин.

При этом он отметил, что компания подала документы в Минздрав России на регистрацию своей четырехвалентной вакцины от гриппа. Информации о сроках регистрации нет. "Информация о возможных сроках доступности на территории РФ четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа будет предоставлена после завершения процедуры государственной регистрации в установленном порядке, в связи с чем поставка этой вакцины в РФ в 2021 году не планируется", - сказал он.

Источник "Интерфакса" на фармрынке сообщил, что на данный момент по ускоренной схеме идут регистрации препаратов от коронавируса, поэтому регистрация препарата от гриппа займет определенное время. "Вряд ли это произойдет в этом эпидсезоне", - добавил собеседник агентства.

В компании Abbott, производителе "Инфлювака", агентству так же сообщили, что поставок в Россию их вакцины от гриппа не ожидается. По информации компании, она "продолжит поставлять в РФ антигены для производства вакцины российскому производителю".

Таким образом, ни одна из зарегистрированных в России иностранных вакцин от гриппа в текущем году не сможет попасть к российскому потребителю.

Российских вакцин не хватает

Вместе с тем, в частных московских клиниках наблюдаются проблемы с поставками и отечественных вакцин от гриппа.

Только в сети клиник "Медси" корреспонденту "Интерфакса" удалось обнаружить в наличии два отечественных препарата: "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" (холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех"). В других крупнейших медцентрах города, таких как ЕМС (Европейский медицинский центр), "Мать и дитя", "Семейный доктор" и "Он клиник", на данный момент нет никаких вакцин от гриппа.

В сети клиник "Семейный доктор" агентству сообщили, что ожидают поставку противогриппозной вакцины "Гриппол плюс" (производитель ООО "НПО Петровакс Фарм") только в начале следующей недели. В других опрошенных клиниках возможные сроки появления вакцин назвать затруднились.

Прививочная кампания уже началась

В России прививочная кампания стартовала 2 сентября. Как и в прошлом году привиться от гриппа можно бесплатно отечественными препаратами в государственных медицинских учреждениях, власти намерены вакцинировать не менее 60% населения.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в сезоне 2021-2022 гг. ВОЗ рекомендует включать в состав трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний - для четырехвалентной вакцины).

В рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменились два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали, уточнили там.

В рекомендациях ведомства указывается, что вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, а оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.