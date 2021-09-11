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Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Липецкой области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На месте взрыва газа в жилом доме в Липецкой области завершены аварийно-спасательные работы, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что в результате происшествия три человека, в том числе один ребенок погибли, еще шестеро пострадали (в том числе двое детей).

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Как рассказали в МЧС, всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 35 человек и восемь единиц техники.

Ранее в субботу в МЧС РФ сообщали, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошел взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Оно передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Глава администрации региона Игорь Артамонов сказал, что семьям погибших в результате ЧП будет оказана материальная помощь.

Липецкая область Елец Солидарность

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