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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в удовлетворительном состоянии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Состояние пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области оценивается как удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной администрации.

"Четверо взрослых находятся в городской больнице №1, ребенок - в детской больнице, один человек от госпитализации отказался. Состояние всех удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу в МЧС РФ сообщили, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошёл взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек. Три человека погибли, шестеро пострадали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Липецкая область

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