Семьям погибших при взрыве газа в доме под Ельцом окажут помощь

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Елецком районе Липецкой области будет оказана материальная помощь, сообщил в субботу глава администрации региона Игорь Артамонов.

По данным пресс-службы обладминистрации, руководитель области прибыл на место обрушения дома в поселке Солидарность Елецкого района.

"Главой Липецкой области принято решение о выделении средств из резервного фонда. 1,5 млн рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, 1 млн рублей - при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей при частичном ущербе жилья", - говорится в сообщении.

Руководитель региона выразил соболезнования семьям погибших.

Он сообщил, что поврежденное здание будет снесено. Жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Это будет либо покупка жилья, либо денежная компенсация. "Механизм решения вопроса прорабатывается. Пока оставшиеся без жилья люди переедут в пункты временного размещения", - отметил Артамонов.

Артамонов на своей странице в инстаграме поблагодарил спасателей и все службы за оперативную работу. По его словам, в настоящий момент разбор завалов продолжается. Он выразил надежду на то, что новых жертв не будет.

Ранее в субботу в МЧС РФ сообщили, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошел взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Продолжаются поисковые работы.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района, три человека стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Липецкой области. Еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Оно передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.