Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

На месте взрыва газа в жилом доме под Ельцом. Снимок с видео Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следствие считает наиболее вероятными причинами взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области утечку газа и неисправное оборудование, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

"Следствие рассматривает все версии, но эти две - основные", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу в МЧС РФ сообщили, что в двухэтажном доме в Елецком районе Липецкой области произошел взрыв газа, частично обрушилась стена. Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек.

Жертвами взрыва в жилом доме стали три человека. Еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело передано в аппарат следственного управления в производство следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР.

На месте взрыва газа продолжается разбор завалов. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, по информации МЧС, там еще могут находиться пострадавшие.

Глава администрации региона Игорь Артамонов сказал, что семьям погибших в результате ЧП будет оказана материальная помощь.