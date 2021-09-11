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Тело третьего погибшего нашли под завалами после взрыва газа в Ельце

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еще один погибший извлечен из-под завалов дома в Ельце, где взорвался газ, сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района. Третьим погибшим оказался пожилой человек, сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области взорвался газ. По данным МЧС, в здании частично обрушилась стена. Источники "Интерфакса" говорят, что в доме полностью обрушились перекрытия и восстановлению он не подлежит.

Всего на момент взрыва в доме находилось 25 человек. Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Елецкого района, три человека стали жертвами взрыва газа. Еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по Липецкой области. Продолжаются поисковые работы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Схожее ЧП произошло в Ногинске утром 8 сентября, когда в панельном девятиэтажном доме взорвался газ, в результате чего обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Взрыв полностью разрушил восемь квартир. Погибли семь человек, пострадали 22.

Липецкая область Елец

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