Решение о размере выплат пострадавшим при крушении L-410 примут в понедельник

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших при падении самолета возле села Казачинское в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Решение о размере выплат будет принято в понедельник", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе агентству также сообщили, что на место происшествия в ближайшее время вылетит борт санавиации с руководителем службы, министром здравоохранения региона и тремя бригадами медиков. Всего 10 человек.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета погибли четыре человека: два члена экипажа и двое пассажиров. 12-ти пассажирам оказывается помощь, одна из них - в тяжелом состоянии.

По информации представителя авиакомпании "СиЛА", самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около Казачинского в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.