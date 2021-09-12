Четверых пострадавших при крушении самолета в Иркутской области доставили в больницу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Четырех человек, пострадавших при падении самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, доставили в больницу, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурной диспетчерской службе района.

"Четверых человек вывезли уже. Доставлены в больницу поселка Магистрального", - сказал собеседник агентства.

По его данным, еще троих пострадавших сейчас вызволяют из упавшего воздушного судна.В пресс-службе правительства региона агентству сообщили, что на место из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 санавиации с руководителем службы, министром здравоохранения региона и тремя бригадами медиков. Всего 10 человек.

Ранее сообщалось, что спасатели продолжают работы по освобождению людей, зажатых в потерпевшем крушение L-410. На месте работают 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Сообщалось также, что при падении самолета погибли четыре человека: два члена экипажа и двое пассажиров. 12-ти пассажирам оказывается помощь, одна из них - в тяжелом состоянии.

По информации представителя авиакомпании "СиЛА", самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около села Казачинское в ходе повторного захода на посадку. В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже командированы в регион.

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". 16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании "СиЛА", выполнявшего рейс Кедровый - Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, 21 июля их выписали.