Пограничники РФ задержали украинца при попытке незаконно попасть на отдых в Крым

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно проникнуть в Крым с туристической целью в обход пункта пропуска на границе с полуостровом, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике в понедельник.

В стороне от пункта пропуска "Армянск" пограничный наряд задержал 24-летнего жителя Одесской области, говорится в пресс-релизе. При себе у него были наличные, спортивная сумка с одеждой, туристические принадлежности и палатка.

"На нарушение российского законодательства пошел осознанно, понимая, что без документов, которые он ранее утерял, его не пропустят через границу", - отмечается в сообщении.

Украинец стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). По решению суда на период расследования он будет находиться под стражей.

Пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" расположены на севере Крыма. На украинской стороне им соответствуют "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка". Между российскими и украинскими пунктами пропуска есть небольшая "буферная зона".