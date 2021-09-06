"Яндекс" обжалует запрет судом поисковой выдачи "Умного голосования"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс" намерена обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который запретил выдавать в поиске ссылки на "Умное голосование" по иску компании, торгующей овечьей шерстью.

"Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по иску ООО "Вулинтертрейд", запатентовавшей товарный знак "умное голосование", запретил "Яндексу" и Google использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче "в качестве одного из ключевых слов поиска".