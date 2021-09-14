"Башхим" оспорил деприватизацию БСК в Верховном суде России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - АО "Башкирская химия" ("Башхим"), бывший акционер АО "Башкирская содовая компания" обжаловал в Верховном суде России решения предыдущих инстанций о деприватизации БСК по иску Генпрокуратуры России.

Такое представление "Башхима" поступило в канцелярию ВС 13 сентября, дата рассмотрения пока не назначена, следует из картотеки судебных дел.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия - блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%. После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика".

У властей Башкирии и Генпрокуратуры возникли сомнения в законности приватизации БСК летом 2020 год после акций протестов против попыток компании начать разведку месторождения известняка на древнем шихане Куштау. После столкновений активистов с охраной и полицейскими, глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что поищет компромисс, который устроил бы все стороны конфликта, и вскоре добился присвоения Куштау статуса памятника природы.

4 декабря 2020 года Арбитражный суд Башкирии по иску Генпрокуратуры истребовал в пользу государства пакеты акций, которыми владели ответчики - АО "Башкирская химия" (947 240 бумаг), АО "Региональный фонд" (634 174 штук) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 акции).

"Башхим" в январе обжаловал это решение в апелляционной инстанции и снова проиграл.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии 2 сентября 2021 года получило в прямое собственное распоряжение 38,3% уставного капитала БСК по решению федерального правительства.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.