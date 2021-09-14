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Суд над отцом Ивана Жданова отложили из-за выборов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нарьян-Марский городской суд из-за выборов в Госдуму отложил на неопределенный срок заседание по делу Юрия Жданова - отца оппозиционера Ивана Жданова, которому вменяют превышение должностных полномочий. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Владимир Воронин.

По его словам, ближайше заседание намечалось на 15 сентября, но его перенесли.

"Числа пока нет. Заседание перенесено по причине того, что из-за выборов всех, включая Юрия Жданова, оставляют в изоляторе в Архангельске", - сказал Воронин.

Иван Жданов - соратник Алексея Навального, находится за границей, а в России он объявлен в розыск. Его отца задержали и арестовали в марте 2021 года в Ростове-на-Дону по подозрению в превышении должностных полномочий во время работы в администрации поселка Искателей в НАО. В апреле его перевели в СИЗО в Архангельск. Источник в суде сообщил "Интерфаксу", что в июле Жданову продлили арест до 12 ноября.

В конце июня 2021 года Нагатинский суд Москвы заочно арестовал Ивана Жданова по обвинению в неисполнении решения суда. Как говорили адвокаты, речь идет о решении взыскать 29 млн рублей по иску компании "Московский школьник". В России Жданов-младший проходит по нескольким уголовным делам, в том числе по делам о посягательстве на права граждан и создании общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием.

Иван Жданов ранее был директором Фонда борьбы с коррупцией. В России эта организация сначала была признана иностранным агентом, а затем запрещена за экстремизм.

Юрий Жданов НАО Нарьян-Мар Иван Жданов Алексей Навальный Владимир Воронин Архангельск

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