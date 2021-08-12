Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Жданова и Волкова заочно обвинили в посягательстве на права граждан

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционерам и соратникам Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

А предъявленном Жданову обвинении "Интерфаксу" сообщил адвокат Владимир Воронин. Сам Жданов подтвердил агентству, что ему и Волкову предъявлено аналогичное обвинение.

Накануне СКР сообщил, что обвинение по ч. 2 ст. 239 УК было предъявлено Навальному. По данным следствия, он "создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента", - "Фонд борьбы с коррупцией" (9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал). С 2011 года Навальный совместно с Ждановым, Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к нарушению закона, установило следствие.

Волков и Жданов покинули Россию, а Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше" после замены условного срока на реальный.

Иван Жданов Леонид Волков

Новости по теме

Новости

Житель Кирова признался в угрозах прокурору, выступавшей за отмену условного срока Навальному

Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Дело о нефтеразливе под Новороссийском квалифицировали по более тяжкой статье

Россельхознадзор разрешил ввоз кормов 62 компаниям

Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок

Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок

Певице Булановой отказали в регистрации на выборах в парламент Петербурга

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

Заключенный курганской колонии убил сотрудника УФСИН

КТК заявил, что пятно на фото близ терминала в Новороссийске не является нефтяным

Биржа сообщила об ограничении "Газпромом" продаж газа на суточных торгах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');