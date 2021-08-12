Жданова и Волкова заочно обвинили в посягательстве на права граждан

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционерам и соратникам Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

А предъявленном Жданову обвинении "Интерфаксу" сообщил адвокат Владимир Воронин. Сам Жданов подтвердил агентству, что ему и Волкову предъявлено аналогичное обвинение.

Накануне СКР сообщил, что обвинение по ч. 2 ст. 239 УК было предъявлено Навальному. По данным следствия, он "создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента", - "Фонд борьбы с коррупцией" (9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и ликвидировал). С 2011 года Навальный совместно с Ждановым, Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к нарушению закона, установило следствие.

Волков и Жданов покинули Россию, а Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше" после замены условного срока на реальный.