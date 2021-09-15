Пострадавшим в авиакатастрофе L-410 в Иркутской области перечислили выплаты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области перечислило из резервного фонда региона материальную помощь в объеме 3,7 млн рублей пострадавшим при крушении самолета L-410 возле села Казачинское, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжелое, перечислили по 500 тысяч рублей. С травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч, получившим легкие травмы - по 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета. Отмечается, что, если врачи переквалифицируют степень тяжести травм пострадавших, им будет произведена доплата.

"Семьям четырех погибших помощь перечислим в ближайшее время, подписываются необходимые документы", - приводятся в сообщении слова министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

Ранее сообщалось, что семьям погибших правительство региона перечислит по 1 млн рублей.

12 сентября пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, разбился в 4 км от села Казачинское. На его борту находились 16 человек. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 были доставлены в больницу.

Трое пострадавших были эвакуированы в Иркутск и госпитализированы в областную больницу. На лечении в районной больнице находятся восемь человек. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ). В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.