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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пострадавшая в катастрофе L-410 все же решила лечь в больницу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирка самолета L-410, которая отказалась от госпитализации сразу после аварийной посадки возле села Казачинское, все же обратилась к врачам и ее положили в Казачинско-Ленскую районную больницу, сообщили в пресс-службе правительств Иркутской области. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

Самолет авиакомпании "Аэросервис", выполнявший 12 сентября регулярный рейс из Иркутска в Казачинское, аварийно сел в густом тумане в четырех километрах от места назначения. Сообщалось, что это произошло второй попытке зайти на посадку. На борту было два пилота и 14 пассажиров. Погибли один пилот и трое пассажиров. Остальных доставили в районную больницу.

Сообщалось, что одну пассажирку отпустили из больницы сразу же после оказания первой помощи. В понедельник трех пострадавших перевезли в Иркутск на лечение.

К вечеру понедельника в районной больнице оставалось семеро пострадавших. Сейчас их снова восемь, один из них лежит в реанимации в тяжелом состоянии, еще одного планируют перевезти в Иркутск в среду.

По данным пресс-службы и врачей, троим, которых уже перевезли в Иркутскую областную больницу, хуже не стало: "двое в реанимации стабильные, один в стационаре".

Двоих из четырех погибших уже передали родственникам для похорон.

Иркутская область Иркутск Аэросервис Казачинское L-410

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