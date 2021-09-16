Власти Иркутской области перечислили семьям погибших в авиакатастрофе по 1 млн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Резервный фонд правительства Иркутской области выделил 4 млн рублей на выплаты семьям четырех погибших при крушении самолета L-410 возле села Казачинское, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что родным погибших правительство региона перечислит по 1 млн рублей.

Пострадавшим областные власти уже перечислили от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученных ими травм.

12 сентября пассажирский самолет L-410, выполнявший регулярный рейс из Иркутска, разбился в 4 км от села Казачинское. На его борту находились 16 человек. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 пострадали, все они госпитализированы. Семеро пострадавших доставлены вертолетом в Иркутск в областную больницу, пятеро остаются в районной больнице.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ). В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.