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Глава Крыма Аксенов опроверг слухи о своей отставке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что привык к слухам о своей отставке и покидать должность не собирается.

"Я никуда не собирался. У меня всегда два варианта: по решению главы государства, если моя работа (будет - ИФ) признана неэффективной, либо в результате выборов, если это (неэффективную работу - ИФ) признают крымчане. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан. У меня других целей нет", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), показанном в среду.

"Снимают меня каждую неделю - это нормальный процесс. Не помню, чтобы хоть один месяц меня не сняли и не назначили на какую-то должность", - отметил глава Крыма, комментируя очередные слухи о его отставке в скором времени.

Сергей Аксенов Крым

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