Навальный снова обжаловал ограничения для своих адвокатов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Отбывающий срок по делу "Ив Роше" политик Алексей Навальный подал апелляцию на решение Октябрьского районного суда Владимира, который 30 июля признал законным то, что администрация областной ИК-3 запретила его адвокатам при посещении колонии использовать ноутбуки и смартфоны.

Жалоба поступила 14 сентября и уже принята к рассмотрению, следует из документов на сайте суда. Ее рассмотрит Владимирский областной суд.

30 июля Октябрьский суд признал законным запрет адвокатам Навального использовать технику на встречах с ним с 12 мая по 4 июня этого года.

10 июня этот же суд отклонил аналогичный административный иск Навального, но уже по другим датам визитов адвокатов. Это решение суда защита обжаловала и получила отказ.

Навальный находился в ИК-3 весной 2021 года на лечении после голодовки. С середины марта и после лечения в ИК-3 он отбывает срок в покровской ИК-2 УФСИН по Владимирской области.