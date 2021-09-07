Апелляция отклонила жалобу Навального на запрет проносить технику в колонию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда, признавшего законным запрет проносить в колонию ноутбуки и смартфоны адвокатам оппозиционера.

"Решение Октябрьского районного суда города Владимира от 10 июня 2021 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба отклонена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

10 июня районный суд отклонил административный иск Навального о признании незаконными действий исправительной колонии (ИК-3) УФСИН Владимирской области в связи с запретом адвокатам использовать на свиданиях с ним ноутбуки и смартфон. 30 июля районный суд отклонил второй иск Навального о запрете адвокатам проносить технику.

Поводом для иска Навального стало воспрепятствование адвокатам использовать технику на свиданиях с ним в апреле-мае в колонии №3, где он проходил лечение.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".