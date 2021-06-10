Суд отклонил иск Навального по поводу запрета его защите использовать в колонии смартфон

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Владимира отклонил административный иск Алексея Навального, в котором он просил признать незаконными действия колонии (ИК-3) во Владимирской области, запретившей его адвокатам использовать на свиданиях с ним ноутбуки и смартфон.

"Решением суда административное заявление Навального оставлено без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Поводом для иска Навального стало воспрепятствование адвокатам использовать технику на свиданиях с ним в апреле-мае в колонии №3, где он проходил лечение.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".