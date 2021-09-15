В Петербурге открылся Центр по изучению постковидного синдрома

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге открылся Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий новой коронавирусной инфекции на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, сообщили в университете.

В центре будут работать российские ученые и израильские специалисты из Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Университете Тель-Авива и из Университета Ариэля.

Аутоиммунные заболевания есть у 20% населения земного шара, но сейчас появился новый фактор их возникновения - это COVID-19, сообщил на открытии центра руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ и глава израильского Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд.

По его словам, ученые уже выяснили, что коронавирусная инфекция способствует развитию не менее 18 аутоиммунных заболеваний. Другим фактором для их возникновения оказался "постковидный синдром, который также является аутоиммунным", добавил он.

И.о. ректора СПбГУ, первый проректор Елена Чернова считает, что результаты исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета петербургского университета, в новом центре будут воплощены в практику, и "удастся решить задачу по снижению риска возникновения постковидных осложнений".

Во время церемонии был подписан меморандум о взаимопонимании между СПбГУ и Университетом Ариэля для сотрудничества между университетскими клиниками и исследований аутоиммунных заболеваний.