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Академик объяснил рост смертности от COVID влиянием вируса на сосуды и самолечением

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рост смертности от коронавируса в РФ может быть связан с агрессивным воздействием инфекции на легкие и сердечно-сосудистую систему, а также с поздним обращением больных за медпомощью, считает академик, директор НИИ Пульмонологии Александр Чучалин.

"Однозначного ответа на вопрос, почему на фоне снижения заболеваемости COVID-19 растет смертность, нет. Но все-таки можно выделить четыре причины", - сказал Чучалин "Интерфаксу".

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"Во-первых, очень позднее обращение пациентов к врачам, попытки самолечения. Исходя из моей практики, заболевшие обращаются к врачам в среднем на десятые - двенадцатые сутки, т.е. когда развивается так называемый второй критический день. Они поступают уже в интенсивную терапию, "в красную зону" с синдромом "черного легкого" и требуют сложных методов лечения", - отметил академик.

Второй причиной ученый называет то, что "эта болезнь влияет на появление тромбов в сосудах". "Врачи этот факт определили при аутопсии (посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов - ИФ)", - продолжил Чучалин.

Третьим фактором, по его мнению, являются "сердечно-сосудистые заболевания, заболевания сосудов головного мозга, исходное поражение печени, почек и так далее".

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"Четвертая причина - поражение сосудов при так называемой острой буллезной болезни легких (болезнь чревата сокращением содержания связанного кислорода в крови и нарушением вывода отработанной углекислоты - ИФ), при этом в легких образуются воздушные пузыри", - сказал глава НИИ Пульмонологии.

"Кроме этого, я бы не исключал и тех больных, которые находятся уже в постковидном синдроме (патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой - ИФ)", - отметил Чучалин.

"Сейчас медики предпринимают попытки все это осмыслить и проанализировать. Но все же в центре всех этих трагических событий стоит в первую очередь поражение мелких сосудов", - заключил ученый.

коронавирус

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