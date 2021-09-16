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В Смольном рост заболеваемости COVID-19 связали с сезонностью

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге растет число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией, поскольку начался сезонный эпидемиологический подъем, объяснили "Интерфаксу" в городском комитете по здравоохранению.

Ранее в четверг пресс-служба администрации губернатора сообщила, что за минувшие сутки в инфекционные стационары положили 345 заразившихся коронавирусом, в среду сообщалось о 300 новых госпитализациях за предыдущие сутки, 12 сентября - о 310.

"При росте заболеваемости и сокращении коечного фонда, естественно, новые койки будут открываться. Пока порядка 20% свободных коек есть", - добавили в комитете по здравоохранению. Накануне доля свободных коек в Петербурге составляла 28%.

На пике в конце июня в больницы Петербурга поступало более 1000 пациентов с COVID-19 в сутки.

По данным на четверг, общее число пациентов с COVID-19 в стационарах города - 4 033 человека, что соответствует уровню конца августа.

Ранее сопредседатель регионального штаба по борьбе с коронавирусом, главврач городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева сказала "МК в Питере", что в городе пришла четвертая волна коронавируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США
Хроника 09 января 2020 года – 16 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Смольный Татьяна Суровцева

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