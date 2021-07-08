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Программа постковидной реабилитации потребует дооснащения санаториев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Программа постковидной реабилитации, на которую до 2026 года совокупно будет выделено 100 млрд рублей, потребует дооснащения новым оборудованием медицинских учреждений и санаториев, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам в четверг.

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Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству не откладывать и разработать программу по постковидной реабилитации. По ее словам, президент поручил выделить на эту программу 100 млрд рублей до 2026 года.

"При разработке программы важное направление - оснащение дополнительным оборудованием, наработка новых медицинских технологий по реабилитации по разным видам заболеваний, подготовка дополнительных кадров, которые нужны для реализации программы реабилитации", - сказала Матвиенко в ходе рабочего визита в Кисловодске.

Она отметила, что врачи фиксируют у многих, кто перенес заболевания, длительные последствия, особенно у тех, "кто тяжело переболел, а тяжело болеют те, кто не вакцинируется".

коронавирус Валентина Матвиенко

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