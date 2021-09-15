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Гендиректор газовой компании помещен под домашний арест после взрыва в Ногинске

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По делу о взрыве газа в Ногинске помещен под домашний арест гендиректор компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в пострадавшем доме, сообщили в подмосковном главке СК. Он был задержан ранее 15 сентября.

Ему вменяют оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК). Обвинение ему еще не предъявляли, но скоро предъявят.

По версии следствия, компания, которой руководит подозреваемый, заключила договор с собственниками двух квартир по обслуживанию в них газового оборудовния. Гендиректор компании не организовал это техобслуживание и не выявил неисправность. В результате произошла крупная утечка газа в одной из квартир. А из-за отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, газ сконцентрировался в другой квартире. Произошел взрыв и обрушились перекрытия между первыми четырьмя этажами в этом подъезде.

Взрыв произошел утром 8 сентября. Погибли семь человек, пострадали 22. Взрывом повредило 17 квартир, семь из них были разрушены полностью.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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Ногинск Московская область СКР

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