Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22 человек

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в девятиэтажке в Ногинске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС; в ведомстве также сообщили, что число пострадавших в результате ЧП достигло 22 человек (ранее сообщалось о 17 пострадавших).

"В 19.30 был подписан акт приема-передачи объекта сотрудниками МЧС России администрации Богородского городского округа", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в результате чрезвычайной ситуации произошло обрушение перекрытий с 4 по 1 этаж многоэтажного дома, а также частичное разрушение 5 этажа.

"Повреждено 17 квартир, из них 7 квартир разрушено полностью. Всего в девятиэтажном панельном доме 72 квартиры. Аварийно-спасательные работы велись круглосуточно силами личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Московской области, отряда "Центроспас", ЦСООР "Лидер", Ногинского спасательного центра МЧС России, ГКУ МО "Мособлпожспас", - отметили в МЧС.

"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двоих детей. Пострадало 22 человека, из них 4 ребенка. Госпитализировано 6 человек", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в поисках пострадавших были задействованы кинологические расчеты, а также работала инженерная техника и мобильный диагностический комплекс "Струна" для анализа повреждений здания.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельной девятиэтажке в Ногинске.