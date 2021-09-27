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В Ногинске спасли кота, просидевшего 3 недели в пострадавшем от взрыва газа доме

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В подмосковном Ногинеске сотрудники подрядной организации, занимающиеся восстановлением дома, пострадавшего от взрыва газа, спасли остававшегося в здании кота.

"Сегодня утром в Ногинске спасен еще один домашний питомец. (...) При осмотре, обнаружен питомец, которого уже благополучно спасли и передали старшей по дому", - сообщили в пресс-службе администрации Богородского округа.

Пресс-служба отмечает, что изначально при эвакуации большую часть домашних животных жильцы сами успели вывести из здания. Для вызволения оставшихся провели серию спецопераций. Всего спасено уже шесть домашних животных: три кошки, котенок, собака и попугай в клетке.

По данным администрации, в доме могут оставаться еще две кошки. По мере возможности и с соблюдением техники безопасности все они будут отловлены и спасены.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. В результате обрушились перекрытия с четвертого по первый этаж, а также частично разрушен пятый этаж. Повреждено 17 квартир, из них семь – разрушены полностью. Погибли семь человек, пострадали 22.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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Ногинск Московская область Подмосковье

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