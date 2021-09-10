Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Ногинске пока не смогут вернуться в свои квартиры

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жильцы неразрушенного подъезда дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, не смогут вернуться в свои квартиры в ближайшее время, сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

"Сейчас мы уже можем сказать, что в ближайшие дни жители соседнего неразрушенного подъезда не смогут заселиться в свои квартиры. Пока эксперты не дадут нам гарантии безопасности, в дом возвращаться нельзя. Процесс может затянуться до месяца", - сказал Сухин в обращении, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Жильцам неразрушенного подъезда было разрешено забрать свои личные вещи из квартир, жильцов пострадавшего от взрыва подъезда в квартиры не пустили из-за угрозы обрушения.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Взрыв полностью разрушил семь квартир. Погибли семь человек, пострадали 22.