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По делу о взрыве в Ногинске задержан глава компании, обслуживающей газовое оборудование

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели людей от взрыва газа в доме в подмосковном Ногинске задержало главу компании, обслуживающей газовое оборудование, сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сказала Врадий в среду журналистам.

Она отметила, что следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Имени задержанного Врадий не уточнила.

По данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, глава компании "не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность" оборудования.

"В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. В результате обрушились перекрытия с четвертого по первый этаж, а также частично разрушен пятый этаж. Повреждено 17 квартир, из них семь - разрушены полностью. Погибли семь человек, пострадали 22.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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Ольга Врадий СКР Подмосковье Ногинск

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