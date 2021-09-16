Представитель Google заявил о политической нейтральности компании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, где предлагает свои сервисы, заявил представитель компании в связи с претензиями властей РФ в нарушении закона.

"Google - это глобальная платформа, которая очень серьезно относится к своей ответственности по обеспечению безопасной и надежной среды для своих пользователей и клиентов. Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы", - сказал журналистам Александр Монин, назвавшийся представителем Google, отвечая на вопрос, согласится ли компания с претензиями в ее адрес со стороны властей РФ.

В четверг он принимал участие в заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

По его словам, Google работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог.

"Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента", - отметил Монин, добавив, что больше у него нет комментариев.

В свою очередь представитель компании Apple, присутствовавший на заседании, отказался от комментариев, предложив журналистам обратиться в пресс-службу компании.

Позиция Совета Федерации

Член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров на заседании в четверг заявил, что размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложения под именем "Навальный" прямо нарушает российское законодательство о выборах.

В первую очередь речь идет о федеральных законах № 20 "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пояснил он.

По словам сенатора, "отягчающим обстоятельством является факт, что проект так называемого "Умного голосования" и приложение под названием "Навальный" в Apple и Google разрабатывались и продвигались организацией ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован, признан также иноагентом) и лицами, с ней аффилированными".

"Хотим также предупредить, что разработчики приложения "Навальный" ставят под удар безопасность граждан России из-за утечек их персональных данных. Как известно, через ресурсы, связанные с проектом, регулярно происходит слив личных данных пользователей. Крупные утечки были зафиксированы в апреле и августе. В сентябре сообщалось об утечке данных 10 тысяч пользователей непосредственно указанного приложения", - заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что американские цифровые платформы несут как корпоративную, так и персональную ответственность их сотрудников за нарушение российского законодательства.

"Фактически при участии Apple и Google совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться. Через пресловутое "Умное голосование" планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы", - считает сенатор.

Нарушение избирательного законодательства России структурами и физлицами, связанными с Apple и Google, повлечет для них правовые последствия, сказал Джабаров. По словам сенатора, попытки прикрыться юридическими особенностями регистрации дочерних компаний на территории России будут не только игнорироваться, но и рассматриваться как отягощающие обстоятельства.

"Вы не можете получать многомиллиардные прибыли в России, нарушая закон, и перекладывать ответственность на какие-то фиктивные организации. Лица, способствующие уходу от ответственности материнских компаний на территории Российской Федерации, будут наказаны", - сказал Джабаров.