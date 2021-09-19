Явка на выборах глав девяти субъектов РФ составила от 19% до 53%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах высших должностных лиц девяти субъектов России на утро третьего дня голосования составила от 19% до 53,8%, сообщается в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

Самая высокая явка избирателей по-прежнему зафиксирована на выборах главы Республики Тыва - 53,80%. Явка на выборах Чеченской Республики составляет 46,52%.

На выборах главы Мордовии явка составляет 25,91%. На выборах губернатора Тверской области явка незначительно выросла - до 19,66%.

На выборах губернатора Тульской области отдали свой голос 31,2% избирателей. На выборах губернатора Хабаровского края явка не изменилась и составляет 20,66%.

На выборах губернатора Ульяновской области явка избирателей по сравнению с данными на 16:00 второго дня голосования практически не изменилась и составляет 21,98%, явка в Белгородской области составляет 31,99%. Также 32,66% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пензенской области.