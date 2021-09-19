Поиск
Хроника последних дней СССР

Явка на выборах глав девяти субъектов РФ составила от 19% до 53%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Явка российских избирателей на выборах высших должностных лиц девяти субъектов России на утро третьего дня голосования составила от 19% до 53,8%, сообщается в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

Самая высокая явка избирателей по-прежнему зафиксирована на выборах главы Республики Тыва - 53,80%. Явка на выборах Чеченской Республики составляет 46,52%.

На выборах главы Мордовии явка составляет 25,91%. На выборах губернатора Тверской области явка незначительно выросла - до 19,66%.

На выборах губернатора Тульской области отдали свой голос 31,2% избирателей. На выборах губернатора Хабаровского края явка не изменилась и составляет 20,66%.

На выборах губернатора Ульяновской области явка избирателей по сравнению с данными на 16:00 второго дня голосования практически не изменилась и составляет 21,98%, явка в Белгородской области составляет 31,99%. Также 32,66% избирателей проголосовали на выборах губернатора Пензенской области.

ЦИК РФ

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

YouTube заблокировал видео "Умного голосования"

Что произошло за день: суббота, 18 сентября

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановили до утра

Явка на онлайн-голосовании на выборах составила 73-80%

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

Часть бюллетеней признали недействительными из-за возможного вброса в Балашихе

В пяти субъектах РФ признали недействительными свыше 6 тыс. бюллетеней

Житель Ростовской области пытался напасть с ножом на детей возле школы

Явка на выборах в парламент в РФ на 15:00 второго дня голосования превысила 25%

КПРФ передал Центризбиркому жалобу о возможных нарушениях на выборах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');