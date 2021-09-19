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Хроника последних дней СССР

Автомобиль с людьми упал в пропасть в Крыму

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крымские спасатели получили информацию о падении с большой высоты автомобиля и выдвинулись на помощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике в воскресенье.

"По предварительным данным, в машине находились четыре человека, все живы", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил агентству информированный источник, автомобиль упал в районе поселка Форос на южном берегу Крыма с 200-метровой высоты. Состояние людей пока неизвестно.

Крым

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