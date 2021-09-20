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Минздрав сообщил о семи госпитализированных после стрельбы в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Семь пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) доставлены в местные медучреждения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник Минздрав РФ.

"По оперативным данным на 11:00 по московскому времени, в медицинские учреждения Перми госпитализируются семь пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии, шестеро - в состоянии средней тяжести. Еще четверым пострадавшим помощь оказывается на месте", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетает в Пермь, с ним отправится группа медиков.

"Для оказания помощи пострадавшим в Пермь по поручению Михаила Мурашко направлена бригада специалистов, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов", - добавили в пресс-службе.

Восемь человек погибли, не менее шести пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили ранее в СКР. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В пресс-службе вуза сообщили, что по уточненным данным, в результате стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) пострадали 19 человек. "Пять погибших и 19 пострадавших", - сказал представитель пресс-службы.

Открывший стрельбу в вузе был задержан. Как сообщили "Интерфаксу" в СКР, это студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Минздрав РФ Пермь

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