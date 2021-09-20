СК сообщил о 28 пострадавших в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По последним данным Следственного комитета, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 28 человек, некоторые из них гооспитализированы.

Подозреваемый тоже ранен, его задержали. По версии СК, он стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое купил легально в мае 2021 года. Следствие собирает о нем информацию. Ранее было сказано, что это студент.

Погибли восемь человек.

Федеральный Минздрав ранее сообщил, что медицинская помощь потребовалась 24 пострадавшим и 19 из них получили огнестрельные ранения. Краевой Минздрав сообщил о семи госпитализированных, один из которых был в тяжелом состоянии.

В Пермь из Москвы вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко отправилась бригада врачей. Пермяков просят сдавать кровь для пострадавших.