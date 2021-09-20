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МЧС открыло горячую линию в связи со стрельбой в пермском вузе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В МЧС сообщили об открытии горячей линии по Пермскому краю в связи со стрельбой в вузе.

"На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия +7(342) 258-40-02", - информирует пресс-служба МЧС РФ.

В свою очередь Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где произошла трагедия, сообщил, что также организован центр психологической помощи очевидцам событий.

"Центр психолого-педагогической помощи оказывает поддержку очевидцам событий очно и онлайн", - говорится в сообщении вуза в соцсети "ВКонтакте".

На территорию университета доступ закрыт, добавили в вузе.

Также стало известно, что Пермская станция переливания крови продлила режим работы и просит сдать кровь для пострадавших при стрельбе в ПГНИУ. Об этом сообщается на сайте станции во "ВКонтакте" в понедельник.

"В связи с трагическим происшествием в классическом университете ПГНИУ к нам поступает много обращений по возможности сдачи крови для пострадавших (...) Пострадавшим необходимы компоненты крови", - говорится в сообщении.

В связи с этим время приема доноров на Пермской краевой станции переливания крови сегодня продлено до 16:00, завтра прием доноров с 08:00 до 15:00.

Утром в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли и 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения. По данным Следственного комитета, при задержании в связи с оказанием сопротивления стрелявший был ранен.

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения и министру науки и высшего образования России срочно вылететь в Пермь.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
МЧС РФ Пермь ПГНИУ

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