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Хроника последних дней СССР

В Прикамье 21 сентября объявлено Днем траура по погибшим в вузе Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября Днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

"Завтра в Пермском крае будет объявлен день траура", - сказал журналистам Махонин.

Утром в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли и, по последним данным СКР, еще 28 пострадали, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. По данным следствия, при задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. В вузе сообщают, что он скончался от ранений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Доступ на территорию вуза закрыт. В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь Пермский край Дмитрий Махонин

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