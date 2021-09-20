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Хроника последних дней СССР

Путин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Перми

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину доложили о стрельбе в Перми, он выразил глубокие соболезнования семьям погибших, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить в Пермь министров здравоохранения и высшего образования Михаила Мурашко и Валерия Фалькова, чтобы они организовали оказание помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что глава правительства поручил министрам срочно лететь в Пермь. На место событий также направился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Генпрокурор России Игорь Краснов направил в Пермь своего заместителя Николая Шишкина для координации деятельности всех правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В понедельник в Пермском государственном университете студент открыл стрельбу по людям. По данным СК, погибли восемь человек. Число пострадавших уточняется. В краевом Минздраве сообщили, что госпитализированы семеро пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, еще четверым медицинскую помощь оказали на месте. Говорилось, что у пострадавших огнестрельные раны и травмы от падения из окон.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф на 11:27 по московскому времени, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, 8 человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями", - сообщил федеральный Минздрав.

Подозреваемый в нападении был ранен при задержании.

Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь ПГНИУ МВД СКР Минздрав Владимир Путин Михаил Мурашко Валерий Фальков

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